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Германия выделит 2 млн евро пострадавшим от конфликта в Нагорном Карабахе, – МИД

Глава МИД Германии Гайко Маас Reuters

В то же время глава МИД Германии заявил о готовности правительства выделить больше помощи

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что власти страны планируют выделить 2 млн евро помощи пострадавшим в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом он сообщил во время специального заседания в Бундестаге, передает армянская служба Радио Свобода.

По словам Мааса, немецкое правительство готово выделить и больше помощи в случае необходимости. "На первом шаге Германия выделит 2 миллиона евро, чтобы мы могли помочь тем, кто полностью потерял свои дома, свои вещи и средства к существованию. Мы готовы сделать и больше, если это потребуется", – сказал дипломат.

Кроме того, министр добавил, что Германия стремится остановить страдания людей и добиться гуманитарного прекращения огня в Нагорном Карабахе. "Азербайджан и Армения должны прекратить боевые действия – это не просто наше требование, а требование международного сообщества - без предварительных условий", – сказал Маас.

В то же время он отметил, что стороны конфликта пока не идут на уступки. По мнению Мааса, пока не остается ничего, кроме усиления международного давления на участников конфликта, в урегулировании которого важную роль может сыграть Евросоюз.

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Напомним, недавно президент Турции Реджеп Эрдоган и президент России Владимир Путин обсудили развитие событий в зоне нагорно-карабахского конфликта. Тогда глава Турции предложил разрешить конфликт в Нагорном Карабахе совместно с РФ.

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