live
Новости » Мир Читати новину українською

Германия введет обязательные тесты на коронавирус для туристов

pixabay.com

Тесты на COVID-19 будут проводиться бесплатно

Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для граждан, въезжающих в страну из регионов повышенного риска. Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такое решение было принято в понедельник, 27 июля, во время заседания МЗ и вступает в силу со следующей недели. 

"Мы не должны допускать, чтобы граждане, которые возвращаются незаметно, заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан.

Ранее в немецком Минздраве сообщали, что тестирование будут проводить бесплатно за счет региональных правительств.

Новости по теме: Евросоюз передал Украине оборудование для усиления тестирования на COVID-19

Напомним, пройти ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 можно в трех украинских аэропортах "Львов", "Борисполь" и "Харьков".

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

Кличко ночью поймал двух "художников", которые рисовали граффити в центре Киева. Видео В Киеве обнаружили 129 случаев коронавируса COVID-19, - Кличко СБУ усилила меры безопасности в Киеве после событий в Луцке Мы использовали Майдан как массовку, - Жвания записал новое видео
Loading...

программы канала ZIK

Вадим Карасев | Ток-шоу
Борьба с преступностью по-украински. Заявление Жвании относительно Порошенко | Ток-шоу
Радикализация и терроризм в Украине. Майдан по-новому | Ток-шоу
Ситуация в Луцке - теракт или спектакль? Преступники в законе | Инсайды недели с Влащенко | 24.07.20
Надежда Савченко | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу