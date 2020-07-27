Германия введет обязательные тесты на коронавирус для туристов

Тесты на COVID-19 будут проводиться бесплатно

Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для граждан, въезжающих в страну из регионов повышенного риска. Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.

Такое решение было принято в понедельник, 27 июля, во время заседания МЗ и вступает в силу со следующей недели.

"Мы не должны допускать, чтобы граждане, которые возвращаются незаметно, заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан.

Ранее в немецком Минздраве сообщали, что тестирование будут проводить бесплатно за счет региональных правительств.

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Напомним, пройти ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 можно в трех украинских аэропортах "Львов", "Борисполь" и "Харьков".