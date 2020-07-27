Германия введет обязательные тесты на коронавирус для туристов
Тесты на COVID-19 будут проводиться бесплатно
Правительство Германии вводит обязательное тестирование на коронавирус для граждан, въезжающих в страну из регионов повышенного риска. Об этом в Twitter написал министр здравоохранения Германии Йенс Шпан.
Такое решение было принято в понедельник, 27 июля, во время заседания МЗ и вступает в силу со следующей недели.
"Мы не должны допускать, чтобы граждане, которые возвращаются незаметно, заражали других и запускали новые инфекционные цепочки. Поэтому я ввожу обязательное тестирование для въезжающих из регионов риска. Это послужит защите всех граждан", - написал Шпан.
Ранее в немецком Минздраве сообщали, что тестирование будут проводить бесплатно за счет региональных правительств.
Напомним, пройти ПЦР-тестирование на коронавирус COVID-19 можно в трех украинских аэропортах "Львов", "Борисполь" и "Харьков".