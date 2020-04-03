Германия все же позволит сезонным работникам приехать в страну, несмотря на коронавирус

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Германия ждет сезонных работников в апреле и мае

Германия в апреле и мае впустит в страну около 40 тыс сезонных работников из Восточной Европы, несмотря на пандемию коронавируса. Об этом сообщает DW.

Германия планирует позволить приехать на сезонные работы работникам в апреле и мае. Такое решение приняли министр сельского хозяйства Юлия Клокнер и внутренних дел Хорст Зигофер.

Это делается для того, чтобы избежать дефицита определенных видов фруктов и овощей и повышения цен на них.

Чиновники пояснили, что пересечь границу Германии мигранты смогут только в составе организованных групп или бригад. После, сезонных рабочих должны проверить на коронавирус. В течение 14 дней после приезда они должны работать отдельно от других работников и не выходить за пределы предприятия.

Также правительство планирует привлечь для сезонных работ в апреле и мае 20 тыс. немцев. При этом, как рассчитывает правительство, до полевых работ будет привлечено до 10 тыс безработных, студентов и тех, кто остался без работы из-за кризис, вызванный пандемией.

Отмечается, что Федерация фермеров Германии, которые каждый год нанимают сезонных рабочих для посева и сбора урожая, приветствовала инициативу власти.

По данным Worldometers, на сегодня количество больных коронавирусом в Германии составляет 84794 лиц, в том числе 1107 с летальным исходом.

Ранее сообщалось, что ученые из Германии предлагают выдавать "иммунные паспорта" тем людям, которые уже переболели коронавирусной болезнью COVID-19, чтобы на них не распространялись карантинные мероприятия и они смогли возвращаться к нормальной жизни.