Германия усиливает карантинные ограничения, чтобы сдержать рост COVID-19, - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

По словам канцлера, речь не идет о тотальном локдауне

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в стране ужесточают карантинные ограничения, чтобы сдержать увеличение уровня заболеваемости на коронавирус COVID-19 осенью и зимой. Об этом сообщает Reuters.

По словам Меркель, ограничения будут целевыми, поскольку закрытие всей страны нужно избегать "любой ценой". Приоритетом является поддержка экономики.

"Мы многому научились и хорошо пережили лето, но мы знаем, что впереди тяжелее время - осень и зима - и постепенный подъем в некоторых областях значительный рост инфекций, вызывает беспокойство", - сказала канцлер журналистам.

Несмотря на то, что Германия до сих пор переживала относительно низкий уровень заражения и смертности во время пандемии, Меркель предупредила о возможности роста количества случаев COVID-19 до 19 200 в день, если текущие тенденции сохранятся.

Как отмечается, стратегия "горячих точек" ограничит частные собрания до 25 человек, а государственные - до 50 в районах, где уровень заражения составлял 35 случаев на 100 тысяч в течение семи дней. Если бы показатель достиг 50 на 100 тысяч, частные мероприятия ограничили бы 10 людьми, а публичные - 25.

"Мы хотим действовать на региональном уровне, конкретно и целенаправленно, а не закрывать всю страну снова - этого необходимо избегать любой ценой", - сказала немецкий лидер.

Напомним, ранее стало известно, что в Польше из-за резкого роста количества больных на коронавирус COVID-19 усилили карантин. Однако, новые ограничения ввели локально, а не по всей стране.