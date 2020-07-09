Германия строит стену на границе с Польшей из-за африканской чумы свиней

В Польше уверяют, что на немецкой границе не зафиксированы вспышки болезни

Кабан

Власти немецкого региона Мекленбург-Передняя Померания решила построить стену на границе с Польшей, чтобы бороться с проникновением диких свиней в страну. Об этом сообщило Польское радио.

Как отметили в мекленбургском сельскохозяйственном ведомстве, строить 50-километровый отрезок стены начнут уже 13 июля. Сначала планируется устанавливать ограждение на государственных землях, но уже идут переговоры с частными владельцами.

В ведомстве уверяют, что стена является предохранительной и предназначена только для борьбы с перебежкам зараженных чумой свиней из Польши в Германию. Зато, польский главный ветеринарный врач отмечает, что на протяжении нескольких месяцев вблизи границы с Германией не было вспышки болезни.

Известно, что забор протяженностью 120 км уже поставила немецкая земля Бранденбург, но планирует заменить его на каменную стену. Кроме того, 128-километровый забор поставили и в Саксонии.

Новости по теме: На Закарпатье после массовых гуляний зафиксировали вспышку коронавируса COVID-19

Напомним, в Китае недавно заподозрили случай заболевания бубонной чумой. Болезнь заподозрили у скотовода, за что в городе Байаннур объявили третий уровень предупреждения о профилактике чумы и борьбе с ней. Сейчас известно, что предупреждение продлится до конца 2020 года.