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Германия согласилась лечить больных COVID-19 итальянцев

Самолет Бундесвера прибыл из Бергамо REUTERS

Самолет Бундесвера уже доставил из Бергамо шестерых тяжелобольных итальянцев

В субботу, 28 марта, немецкий военный самолет привез на лечение шестерых итальянских тяжелобольных пациентов из Бергамо в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия, в Германии. Об этом сообщает DW.

"Во времена величайшей нужды очевидно, что мы поддерживаем своих друзей (...) Вот почему мы сейчас доставляем тяжелобольных пациентов из Италии в Германию для лечения. Это важный знак солидарности. Европа должна держаться вместе", - заявила министр обороны ФРГ Аннеґрет Крамп-Карренбауер.

Как отмечается, пациентов из Ломбардии и Пьемонта (Италия) отвезут в клинику в Бохуме, Кельне и Бонне.

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К слову, ранее Италия доставила шестерых тяжелобольных итальянцев в Германию в клиники Саксонии. Кроме этого, в больницах в Гамбурге, Баварии, Берлине и Бранденбурге также предложили места интенсивной терапии для больных COVID-19 граждан Италии. 

Напомним, накануне, 27 февраля, в Италии за сутки от коронавирусной инфекции умерло 969 пациентов, таким образом общее число жертв в стране достигло 9134 человек. 

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