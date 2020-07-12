Германия просит ЕС ввести санкции против РФ за кибератаку на Бундестаг

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Документ является ответом правительства на запрос фракции Левой партии в парламенте Германии

Германия предложила странам-членам Европейского Союза ввести санкции против Российской Федерации за кибератаку на немецкий Бундестаг. Об этом пишет DW.

В частности, документ является ответом правительства на запрос фракции Левой партии в парламенте Германии. В нем говорится о том, что "федеральное правительство обосновало предложение о введении санкций в рамках ЕС материалами, полученными как от разведслужб, так и из общедоступных источников".

В случае поддержки странами ЕС предложения Германии, это станет первым случаем применения санкций за кибератаки. Соответствующее законодательство Европарламент принял еще в 2017 году.

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Напомним, российская военная разведка в результате хакерской атаки в 2015 году получила доступ к тысячам электронных писем канцлера Германии Ангелы Меркель.