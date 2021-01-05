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Германия продлила карантин до конца января

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Жесткий карантин в Германии длится с 16 декабря

Правительство Германии решило продолжить жесткий карантин до 31 января на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель, передает Bild.

"Мы хотим продлить те решения, которые мы приняли в декабре, до 31 января, и в некоторых аспектах мы должны усилить", - сказала Меркель.

По словам политика, количество заболеваний в стране все еще остается высоким. 

В то же время карантинные ограничения хотят ужесточить еще больше, запретив частные встречи для более чем двух человек. 

К слову, жесткий карантин в Германии длится с 16 декабря.

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Напомним, ранее сообщалось, что во время кампании массовой вакцинации в Германии восьми работникам домов престарелых случайно дали дозу вакцины, которая в пять раз превышала обычную.

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