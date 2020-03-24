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Германия принимает больных коронавирусом из Италии

В Германию направили восьмерых итальянцев

Самолет с итальянскими больными DW

В ночь на вторник, 24 марта, самолет итальянских ВВС с восемью итальянскими больными COVID-19 прибыл в аэропорт Лейпциг-Галле в Германии. Об этом сообщает DW

Согласно сообщению, глава правительства немецкой земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что накануне в ФРГ согласились на просьбу правительства Италии принять на лечение итальянцев. 

Как отмечается, политик согласился разместить больных в больницах Дрездена и Лейпцига, которые заявили о наличии ресурсов и готовности принять дополнительных пациентов.

"Это очень важный знак, что мы также можем помогать другим", - заявил чиновник и добавил, что это также позволит лучше изучить болезнь и пути ее лечения.

Напомним, по состоянию на 07:30 вторника, 24 марта, количество инфицированных SARS-CoV-2 во всем мире составляет 381 598 людей. Относительно ситуации в Италии, то за сутки количество больных в стране возросло на 4 789 человек. 

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