Германия первой в Евросоюзе разрешит лечение COVID-19 с помощью антител

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Одна доза препарата на основе антител стоит 2000 евро

Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан объявил о закупке 200 тысяч доз экспериментального препарата от коронавирусной болезни COVID-19 на основе антител. Об этом он сообщил в интервью Bild.

Отмечается, что на приобретение 200 тысяч доз лекарств было выделено 400 миллионов евро. Соответственно, стоимость одной дозы препарата составляет 2000 евро. Он предназначен только для взрослых, которые болеют COVID-19 в легкой форме или с несколько усиленными симптомами.

При этом журналисты сообщают, что немецкое правительство договорилось о закупке антител у двух американских компаний — Eli Lilly и Regeneron. Препаратом последней лечили бывшего президента США Дональда Трампа осенью прошлого года.

В Германии препараты на основе антител уже одобрены Институтом Пауля Эрлиха, который занимается сертификацией лекарств и вакцин в стране. При этом государство стало первым в ЕС, кто одобрил такие препараты к использованию. Лекарства должны появиться в немецких медучреждениях в течение нескольких недель, а доступны они будут бесплатно.

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Напомним, недавно на саммите лидеров Европейского Союза не согласовали введение так называемых COVID-паспортов, специальных сертификатов, содержащих информацию о наличии вакцинации от коронавируса у его обладателя. Сообщалось, что до введения соответствующих документов есть еще много вопросов.