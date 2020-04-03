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Германия передала украинским спасателям медицинский гумгруз для борьбы с Covid-19

Посолка Германии в Украине Анка Фельдгузен Фото: Посольство Германии в Украине

Также Германия выделит Украине 150 млн евро в рамках несвязанного финансового кредита

Германия передала Украине, в частности подразделениям ГСЧС, груз с защитным оснащением в рамках противодействия коронавирусу.

Об этом сообщается на официальной странице посольства Германии в Украине в Facebook.

Так, в гуманитарный груз входят 13 костюмов химической защиты, почти 100 масок, 40 медицинских масок, а также 200 переносных дезинфицирующих аппаратов.

Всего было передано оснащения на сумму в 175 тысяч евро.

Кроме этого, Германия предоставит Украине финансовую поддержку - речь идет о 150 млн евро в рамках несвязанного финансового кредита.

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"Борьба с Covid-19 — это задача международного сообщества. Мы солидарны с нашими партнерами и оказываем поддержку там, где можем, также и Украине", - заявила посол Германии в Украине Анка Фельдгузен.

Ранее сообщалось, что на днях в Украину из Китая прибыл самолет, доставивший 100 тыс. тестов на коронавирус методом ПЦР, оборудование для аппаратов искусственной вентиляции легких и другие медицинские товары. 

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Впоследствии в Офисе президента заявили, что самолеты в Китай будут летать за масками один за одним.

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