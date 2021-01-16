Германия передала России протоколы допроса Навального и ожидает "адекватного расследования преступления"

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Информацию о состоянии здоровья оппозиционера в РФ не передавали

Федеральное ведомство по делам юстиции Германии передало России протоколы допроса оппозиционера Алексея Навального прокуратурой Берлина касательно его отравления летом 2020 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что в Германии надеются на немедленное расследование этого инцидента. "Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь немедленно примет все необходимые меры для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России", – сказал представитель немецкого ведомства.

Также он рассказал, что прояснение дела требует расследования, адекватного тяжести совершенного преступления. "Все необходимые данные для начала уголовного производства, такие как пробы крови, ткани и одежды Навального, находятся в распоряжении России", – высказался чиновник.

При этом в Германии заявили, что дали ответы на все запросы России, насколько это возможно и допустимо в соответствии с европейским соглашением об оказании правовой помощи и нормами немецкого права.

По словам представителя ведомства по делам юстиции, Навальный был допрошен прокуратурой Берлина в качестве потерпевшего, но врачи, которые лечили оппозиционера, не являются свидетелями в этом деле, поскольку обязаны хранить врачебную тайну. Соответственно, Россия не получила никакой медицинской информации. В частности, данные о состоянии здоровья Навального не передали, поскольку он на это не согласился.

Напомним, недавно российский оппозиционер Алексей Навальный, которого отравили летом 2020 года, заявил о возвращении в РФ 17 января. По его словам, вопрос "возвращаться или нет" перед ним "не стоял никогда".

Впоследствии стало известно, что Алексея Навального объявили в федеральный розыск в России. Оказалось, что оппозиционер находится в розыске с декабря прошлого года.