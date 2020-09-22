Германия не может расследовать отравление Навального, - СМИ

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Дело не находится в юрисдикции Германии, поскольку отравление Навального произошло на территории России

Правоохранительные органы Германии не могут открыть уголовное дело и начать расследование отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального, поскольку дело не находится в юрисдикции государства. Об этом сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Как отмечается, до того, как канцлер Ангела Меркель объявила об отравлении Навального веществом "Новичок", федеральное правительство обратилось генпрокурору в Карлсруэ. В частности, его просили разъяснить, может ли Германия проводить расследование отравления Алексея Навального.

Однако, как выяснилось, сейчас расследовать это дело немецкие правоохранители не могут, поскольку это не военное преступление. Кроме того, Берлин не может ссылаться на универсальную юрисдикцию согласно международному уголовному кодексу. Причиной этого также является то, что отравление Навального случилось на территории России. В частности, в этом главное отличие дела Скрипалей на британской земле с британскими жертвами.

По данным Министерства юстиции и государственной судебной системы Берлина, расследование станет возможным, если Навальный умрет в Германии. Также не исключено, что судебные органы могут вмешаться, если состояние политика значительно ухудшится.

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Напомним, недавно Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Российскую Федерацию провести полное и прозрачное расследование отравление российского оппозиционера Алексея Навального. В то же время он подчеркнул, что использование яда класса "Новичок" является нарушением международного законодательства относительно химического оружия.