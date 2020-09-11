Германия не исключает остановку строительства "Северного потока-2", – МИД

Таким образом в стране могут отреагировать на отравление Навального

Глава МИД Германии Гайко Маас Reuters

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что в стране рассматривают вариант прекращения строительства газопровода "Северный поток-2". Об этом дипломат сообщил в эфире ZDF.

По словам министра, таким образом Германия может отреагировать на отравление российского оппозиционера Алексея Навального. "Россия, приняв участие в расследовании (инцидента с Навальным, – ред.), может сделать вклад в то, чтобы такое решение (остановка строительства газопровода, – ред.) не было принято", – сказал Маас.

Напомним, недавно спикер правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что канцлер страны Ангела Меркель не исключает возможности введения санкций против российского газопровода "Северный поток-2" в ответ на подозрения в отравлении оппозиционера Алексея Навального.

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Ранее сообщалось, что мировые лидеры призывают использовать "Северный поток-2" для новых санкций против России из-за отравления Навального. В частности, глава парламентского комитета Германии заявил о необходимости жесткой политики и ответа единственным языком, который Путин понимает, – языком торговли газом.