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Германия начала вакцинацию от COVID-19, первую прививку сделали 101-летней женщине

Первая пациентка в Германии получает прививку от COVID-19 DPA

Официальный старт кампании состоится завтра

В субботу, 26 декабря, в Германии начали делать прививки от коронавируса, первой, кто получила дозу вакцины стала 101-летняя Эдит Квойцалла. Об этом сообщает DW

Согласно сообщению, женщина живет в доме престарелых в немецком городе Хальберштадт (земля Саксония-Ангальт). Очевидцы говорят о том, что женщина перенесла процедуру спокойно и при этом даже улыбалась.

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Как отметил администратор дома престарелых Тобиас Крюгер, ранее власти округа поинтересовались у него, готово ли учреждение к вакцинации. Всего прививки были сделаны 40 жильцам этого дома престарелых и десяти сотрудникам.

Известно, что официально кампания вакцинации от COVID-19 в Германии стартует 27 декабря. Первыми сделают прививки лицам старше 80 лет, медицинскому персоналу больниц и лицам, ухаживающим за пожилыми людьми.

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Напомним, в субботу, 26 декабря, Венгрия первой среди стран Европейского Союза начала массовую вакцинацию против коронавируса COVID-19.

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