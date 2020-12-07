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Германия может ввести жесткий карантина после Рождества, - СМИ

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По информации издания, новый карантин будет действовать с 27 декабря

Власти Германии рассматриваю вариант введения жесткого карантина сразу после Рождества. Об этом пишет таблоид Bild, передаёт "Интерфакс-Украина".

По информации издания, новый карантин будет действовать с 27 декабря по 3 или 10 января. В этот период будут снова закрыты все заведения, кроме продуктовых магазинов. 

Кроме того, власти продлят новогодние каникулы.

Сообщается, что на этой неделе ведомство федерального канцлера проведет консультации с властями федеральных земель.

К слову, на данный момент в ФРГ действует жёсткий карантин: закрыты рестораны и бары, спортзалы и бассейны, музеи и театры.

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Напомним, ранее правительство Испании договорилось с региональными властями об усилении карантинных ограничений на рождественские и новогодние праздники, чтобы избежать распространения коронавируса.

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