Германия может приостановить авиасообщение в связи с мутацией коронавируса

С такой инициативой выступила канцлер Ангела Меркель

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Правительство Германии может отменить международное авиасообщение, чтобы остановить распространение нового штамма коронавируса. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Горст Зеегофер, сообщает Deutsche Welle.

"Опасность, которую создают многочисленные мутации вируса, заставляет нас подумать о решительных мерах. Это включает в себя гораздо более жесткие пограничные проверки, особенно на границах с зонами повышенного риска, а также сокращение почти до нуля авиаперелетов в Германию, как сейчас делает Израиль", - отметил Зеєгофер.

В стране сейчас тщательно изучают потенциальные риски от нового вируса и способы его распространения. С такой инициативой выступила в воскресенье канцлер Германии Ангелы Меркель, которая в целом против тотального запрета поездок.

Напоминаем, что ранее сообщалось о том, что немецкая авиакомпания Lufthansa не будет пускать на борт пассажиров в обычных масках.