Германия и Франция готовят санкции против России из-за отравления Навального

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

Во Франции отметили, что призывали Россию назвать виновных, однако страна не предоставила убедительных объяснений

Германия и Франция намерены предложить европейским партнерам ввести пакет дополнительных санкций против Российской Федерации из-за отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального препаратом "Новичок". Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Франции.

Так, в МИД подчеркнули, что Франция и Германия неоднократно призывали Россию расследовать обстоятельства отравления Навального и назвать виновных в преступлении. Однако, по мнению ведомства, РФ не предоставила убедительных объяснений.

"В этом контексте мы считаем, что у господина Навального нет ни одного правдоподобного объяснения, кроме ответственности и причастности России", - говорится в заявлении.

В итоге страны инициировали введение дополнительных санкций против Российской Федерации и намерены направить это предложение иностранным партнерам.

"Эти санкции будут нацелены на людей, которых мы считаем ответственными за это преступление и нарушение международных стандартов, а также на участников программы "Новичок", - говорится в заявлении.

Напомним, недавно Алексей Навальный заявил, что убежден в том, что к его отравлению причастен лично президент Российской Федерации Владимир Путин.

Однако, в Кремле назвали обвинения со стороны оппозиционера относительно его отравления абсолютно безосновательными и недопустимыми и добавили, что имеют доказательства того, что Навальный сотрудничает с ЦРУ.