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Генсек ООН заявил о распространении "вакцинного национализма" в мире

Генсек ООН Антониу Гутерриш

По словам Антонио Гутерриша, он проявляется в том, что бедные страны наблюдают за подготовкой к вакцинации в богатых государствах

Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерриш предупредил, что в мире развивается "вакцинный национализм". В результате бедные люди по всему миру наблюдают за подготовкой к вакцинации против коронавируса в богатых странах и задаются вопросом, будут ли они вакцинированы и когда. Об этом сообщает AP News.

Он повторил свой призыв рассматривать вакцины как "глобальное общественное благо", доступное каждому, повсюду на планете, особенно в Африке.

Гутерриш также обратился с просьбой о выделении 4,2 миллиарда долларов в течение следующих двух месяцев для программы Всемирной организации здравоохранения COVAX - проекта за закупку и доставку вакцин против коронавирус для беднейших слоев населения мира.

"Финансирование COVAX - единственный способ гарантировать, что вакцины будут доступны в Африке и других развивающихся регионах", - отметил генсек ООН.

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Ранее сообщалось, что Украина подаст вторую часть заявки к глобальной инициативе COVAX на получение вакцины от коронавирусной болезни COVID-19 на следующей неделе. 

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