Генсек ООН призвал списать долги бедным странам из-за пандемии COVID-19

По словам главы ООН, из-за кризиса растут объемы внешней задолженности стран

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал списать долги бедным странам, или хотя бы отсрочить их погашение до конца следующего года из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает "UN News".

По словам Гутерреша, из-за кризиса резко сократились потоки прямых иностранных инвестиций и финансовые операции, среди которых и денежные переводы. В связи с этим сегодня стремительно растут объемы внешней задолженности, что может обернуться неизбежной волной дефолтов, . поэтому богатые государства должны пойти на списание долгов некоторым странам, или, по крайней мере, отсрочить их погашение.

Глава ООН убежден, что после пандемии страны должны "построить лучшее будущее". "Пандемия продемонстрировала хрупкость не только систем здравоохранения, но и глобальных институтов управления и многосторонних отношений. Мы должны взяться за разрешение кризиса и в ходе восстановления построить лучшее будущее", – сказал Гутерреш.

В то же время генсек отметил, что без международного финансирования здесь не обойтись, поскольку сегодня страны, как никогда, нуждаются в финансовых средствах.

Напомним, недавно в ООН заявили, что каждый четвертый украинец столкнется с бедностью и значительным падением доходов из-за пандемии коронавируса. Также в организации отметили, что ситуация с распространением коронавирус в Украине продолжает ухудшаться.