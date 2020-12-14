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Генри Кавилл получил травму на съемках нового сезона "Ведьмака"

Генри Кавилл Фото из открытых источников

Сейчас актер проходит диагностику в одной из клиник Лондона

Съемочная команда второго сезона "Ведьмака" была вынуждена приостановить съемки из-за травмы главного актера Генри Кавилла. Об этом пишет The Sun.

По информации издания, актер получил травму, когда находился на высоте 6 метров от земли. Даже несмотря на ремни безопасности, Кавилл травмировал ногу. Свидетели отмечают, что все произошло настолько быстро, что съемочная группа не сразу поняла, почему он остался лежать на земле.

Сейчас актер проходит диагностику в одной из клиник Лондона. Вероятно он мог растянуть или порвать сухожилия или же повредить мышцы ноги.

"Он просто внезапно остановился и явно почувствовал сильную боль. Было неясно, попал ли какой-то предмет в ногу, или это была просто какая-то травма колена или мышц", - цитирует издание инсайдера.

Несмотря на это, съемки были остановлены, поскольку Кавилл все же пока не может вернуться на съемочную площадку и носить тяжелые доспехи.

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Напомним, накануне новогодне-рождественских праздников компания Netflix сделала шуточный ролик, в котором Геральт из "Ведьмака" пытается сбежать с Рождества.

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