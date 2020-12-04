Генеральным секретарем ОБСЕ впервые стала женщина

Хельга Шмид Радио Свобода

На этом посту она заменила Томаса Гремингера, который возглавлял организацию с 2017 года

Немецкая дипломатка и ключевой участник переговоров о ядерной сделке с Ираном Хельга Шмид стала генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она стала первой женщиной на этом посту, передает "Радио Свобода".

Как отмечается, 59-летняя Шмид работала генеральным секретарем Европейской службы по внешним делам с 2016 года. В 1990-х она была спикером посольства Германии в Вашингтоне.

Штаб-квартира ОБСЕ расположена в Вене. Ее мандат включает посредничество во время конфликтов, наблюдение за выборами, мониторинг соблюдения прав человека и продвижения принципа свободы прессы.

Шмид сменит на посту генсекретаря ОБСЕ Томаса Гремингера, возглавлявшего организацию с 2017 года. Она будет работать в сложное время для институции, которая пытается урегулировать конфликты в Беларуси, Украине и Нагорном Карабахе.

Ранее министр внешней политики Дмитрий Кулеба заявил, что в 2021 году Донбасс и Крым будут среди приоритетов шведского председательства в ОБСЕ.