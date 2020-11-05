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Генассамблея ООН соберется на заседание из-за коронавируса

Зал Генассамблеи ООН

 Из открытых источников

На заседании будут обсуждать международное взаимодействие по борьбе с COVID-19

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 3-4 декабря проведет заседание с целью обсуждения ситуации с коронавирусом в мире. Об этом сообщает France 24.

Согласно сообщению, на онлайн-заседании будут обсуждать международное взаимодействие по борьбе с заболеванием.

За утверждение даты сессии проголосовали 150 из 193 стран-членов ООН, никто не выступил против.

В сессии должны принять участие главы государств и правительств. Они могут отправить заранее записанные пятиминутные ролики, которые покажут в зале Генассамблеи после коротких выступлений представителей государств.

В свою очередь, представители США уже заявили, что против расширения роли Всемирной организации здравоохранения в борьбе с пандемией COVID-19.

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Напомним, по состоянию на утро 5 ноября в мире известно о 48 092 115 случаях заболевания коронавирусом. Всего умерло 1 213 735 человек, а выздоровели – 31 609 242 пациента. Больше всего болеют в США – 9 486 486 случаев, Индии – 8 364 086, Бразилии – 5 590 025, России – 1 680 579 и Франции – 1 591 152 больных.

Между тем отделение Всемирной организации здравоохранения в Европе сообщило, что наблюдает "взрывной" рост случаев заболевания в европейском регионе, и предупредило, что уровень смертности растет.

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