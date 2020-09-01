Газопровод "Северный поток-2" будет достроен, – Меркель

Канцлер Германии считает незаконными американские санкции относительно газопровода

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Федеральное правительство Германии хочет продолжать и завершать строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель во время визита в свой избирательный округ, передает RTL.

По словам Меркель, американские санкции относительно газопровода незаконны. "Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые выходят за пределы территории США, незаконными", – заявила канцлер.

В частности, речь шла о том, что в начале августа трое американских сенаторов направили письмо в немецкий порт в Балтийском море с угрозами принять меры наказания против членов правления, руководителей и акционеров, если они будут способствовать строительству "Северного потока-2".

Напомним, палата представителей в Конгрессе США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Документ предусматривает введение санкций против иностранцев, способствующих продаже, аренде или предоставлению России судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ продолжают переговоры по введению санкций против газопровода "Северный поток-2". По словам дипломата, санкции Штатов против "Северного потока-2" не соответствуют международному праву.