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Газопровод "Северный поток-2" будет достроен, – Меркель

Канцлер Германии считает незаконными американские санкции относительно газопровода

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

Федеральное правительство Германии хочет продолжать и завершать строительство российско-немецкого газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщила канцлер страны Ангела Меркель во время визита в свой избирательный округ, передает RTL.

По словам Меркель, американские санкции относительно газопровода незаконны. "Мы также считаем эти экстерриториальные санкции, то есть те, которые выходят за пределы территории США, незаконными", – заявила канцлер.

В частности, речь шла о том, что в начале августа трое американских сенаторов направили письмо в немецкий порт в Балтийском море с угрозами принять меры наказания против членов правления, руководителей и акционеров, если они будут способствовать строительству "Северного потока-2".

Напомним, палата представителей в Конгрессе США проголосовала за ужесточение санкций в отношении газопровода "Северный поток-2". Документ предусматривает введение санкций против иностранцев, способствующих продаже, аренде или предоставлению России судов для укладки труб, предназначенных для строительства газопроводов.

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Позже министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что Соединенные Штаты и ФРГ продолжают переговоры по введению санкций против газопровода "Северный поток-2". По словам дипломата, санкции Штатов против "Северного потока-2" не соответствуют международному праву.

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