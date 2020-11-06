Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в Беларуси

Александр Лукашенко Фото из открытых источников

Он также призвал другие государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси

Александр Лукашенко заявил, что гарантирует проведение новых президентских выборов в Беларуси. Об этом он сказал на церемонии открытия третьей линии минского метро, передает "Пул Первого".

Как отмечается, Лукашенко также призвал другие государства не вмешиваться во внутренние дела Беларуси.

"Некоторые от нас требует новых выборов. Гарантирую вам новые выборы тогда, когда вы (народ, - ред.) примете решение. Гарантирую! Немцы вчера у себя в парламенте приняли решение для нас. Вы сначала у себя там разберитесь, в Польше разберитесь, она ближе. Я посмотрю, как немцы потребуют от американцев провести новые выборы", - высказался он.

Напомним, президентские выборы в Беларуси состоялись 9 августа. По объявленным результатам ЦИК - победу одержал Александр Лукашенко, за которого якобы проголосовали более 80% избирателей. Однако, народ не признал этих результатов и вышел на протесты во главе с оппозицией.

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К слову, 29 сентября Великобритания вместе с Канадой ввели санкции против Александра Лукашенко, его сына и других должностных лиц, чтобы таким образом поддержать демократические ценности и оказать давление на тех, кто отвечает за репрессии в Беларуси.

2 октября представители Европейского союза согласовали введение санкций против официальных лиц Беларуси. Впоследствии ЕС официально опубликовал список чиновников Беларуси, попавших под санкции, однако Александра Лукашенко в нем изначально не было.

Сегодня, 6 ноября, Европейский Союз ввел санкции против Александра Лукашенко и расширил перечень должностных лиц, против которых ввели ограничения. Соответствующие ограничения предусматривают заморозку активов и запрет на поездки.