ФСБ ответило на телефонный разговор Навального: Снова "причастны" иностранные спецслужбы

Алексей Навальный Facebook-страница Алексея Навального

Там заявили, что такими методами пользуются иностранные спецслужбы

В ФСБ России назвали подделкой опубликованный оппозиционером Алексеем Навальным телефонный разговор с его возможным отравителем, который является сотрудником ФСБ, передает ТАСС.

"Видео с телефонным разговором Навального якобы с одним из сотрудников подразделения ФСБ является подделкой. Использование способа подмены номера абонента - известный прием иностранных спецслужб, ранее не раз апробированный в антироссийских акциях, что позволяет исключить возможность установки реальных участников разговора", - сказали там.

К тому же, расследование Навального назвали "спланированной провокацией", направленной на дискредитацию ФСБ и ее сотрудников, и отмечают, что это было бы невозможно без "организационной и технической поддержки иностранных спецслужб".

Отметим, что накануне российский оппозиционный политик Алексей Навальный опубликовал видео, в котором общается с якобы одним из сотрудников ФСБ, следивших за ним и принимавших участие в спецоперации.

В частности, на видео Навальный, который представился помощником руководителя Совета безопасности РФ Николая Патрушева, общается с работником ФСБ Константином Кудрявцевым, и тот почти подтверждает, что политика пытались убить.

Напомним, президент России Владимир Путин во время пресс-конференции прокомментировал ситуацию с возможной причастностью сотрудников ФСБ РФ к отравлению Алексея Навального и заявил о поддержке оппозиционера спецслужбами США. "Кому он нужен. Если бы уже хотели, то наверняка довели бы до конца. А так его жена ко мне обратилась, и я тут же дал команду выпустить его на лечение в Германию", - заявил тогда Путин.