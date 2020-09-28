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Французский телеканал показал оккупированный Крым частью России

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АР Крым проиллюстрировали не в составе Украины трижды

Французский телеканал ARTE в инфографике о международно-правовой ситуации по АР Крым показал временно оккупированный украинский полуостров частью территории Российской Федерации. Об этом говорится в еженедельном выпуске Le Dessous des cartes (С открытыми картами) телеканала ARTE, посвященному геополитической ситуации вокруг Черного и Азовского морей, а также в отношении оккупированного Россией Крыма.

Как отмечается, в программе ведущая объясняет, что Крым было аннексировано Россией в 2014 году, отмечая, что это был "русскоязычный регион Украины". В частности, Крым на обнародованных телеканалом картах появляется трижды в разных вариантах, но ни в одной презентации не показана безоговорочная, согласно международному праву и международно признанным границам, принадлежность полуострова Украине.

На одной инфографике карта Украины представлена без Крыма. На другой полуостров показан как заштрихованный, то есть как спорная территория. В третьем варианте Крым выделен красным, как военная база России.

Рассказывая об аннексии Крыма и международных санкциях, телеканал так и не отметил, что эта противоправная оккупация не признана ни Францией, ни Евросоюзом, и что полуостров остается частью Украины.

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Напомним, в мае французская газета Le Monde опубликовала на своем сайте интерактивную карту распространения коронавируса COVID-19, на которой аннексированный Крым показан, как часть Российской Федерации. На следующий день, издание исправило свою ошибку.

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