Франция запретила носить в общественных местах пошитые дома маски

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Они не обеспечивают достаточной защиты

Власти Франции издала указ, запрещающий публичное ношение самодельных масок, заявив, что они не обеспечивают достаточной защиты от новых, более заразных штаммов COVID-19. Об этом сообщает The Guardian.

Министр здравоохранения Оливье Веран заявил, что указ был принят после рекомендаций экспертов страны в области здравоохранения.

"Высший совет общественного здравоохранения, как и я, рекомендует французам не носить маски, которые они сшили дома", - сказал Веран.

Он добавил, что рекомендация также касается промышленных тканевых масок с меньшими фильтрующими качествами, которые относятся к категории 2.

Для ношения будут рекомендованы только три типа масок: хирургические маски, маски FFP2 и тканевые маски, соответствующие стандартам категории 1.

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В свою очередь рекомендация подверглась критике со стороны Французской медицинской академии, которая утверждает, что отсутствуют научные доказательства того, что самодельные маски не обеспечивают достаточной защиты при правильном ношении.

Французские власти признали, что проконтролировать выполнение нового указа будет трудно.

"Я не думаю, что полиция будет спрашивать людей об уровне защиты их маски", - сказал пресс-секретарь премьер-министра.

Маски категории 1 фильтруют 95% частиц размером 3 микрометра, тогда как маски категории 2 фильтруют только 70%. Хирургические маски фильтруют 95%. Маски FFP2 фильтруют 94% даже более мелких частиц размером 0,6 микрометра.

Правительство заявляет, что цель указа - обеспечить "лучший индивидуальный защита, но, прежде всего, усилить коллективную защиту, обеспечив, чтобы максимальное количество людей носило маску, которая довольно фильтрует".

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Напомним, немецкие ученые убеждены, что маска сможет защитить от коронавирус только, если она изготовлена из правильных материалов.