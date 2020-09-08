Франция ускорит процедуру получения гражданства за помощь в преодолении коронавируса

Прежде всего, речь идет о нескольких профессиях, представители которых работали во время пандемии

Гражданство Франции Фото из открытых источников

Правительство Франции ускорит процедуру приобретения гражданства иностранцам, которые работают в кризисных районах, охваченных пандемией COVID-19. Об этом заявила министр по вопросам гражданства Марлен Шьяппа в интервью Lе Parisien.

Отмечается, что речь идет об иностранцах, которые уже подали документы на получение гражданства Франции. Среди тех, кто выходил на работу во время строгого карантина министр назвала уборщиков мусора, кассиров продуктовых магазинов, медсестер и врачей.

Кроме того, Шьяппа сообщила, что отныне получение французского гражданства должно стать менее формальным, но более торжественным. "Стать французским гражданином - это не просто административная процедура, это еще и глубоко осознанное действие, символическое и праздничное. Теперь при получении гражданства будет систематически звучать "Марсельеза" и показываться фильм о ценностях Французской Республики", – сказала министр.

Напомним, недавно правительство Франции обязало граждан носить маски для лица на работе, за исключением некоторых отдельных офисов, где работник не контактирует с другими людьми. Кроме того, маски должны оплачиваться работодателями.