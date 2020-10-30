live
Новости » Мир Читати новину українською

Франция усиливает охрану важных объектов после нападения террориста в Ницце

Фото из открытых источников

В частности, речь идет о школах, культовых сооружениях и других объектах

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился усилить охрану важных объектов после террористической атаки у церкви в Ницце. Об этом сообщает Reuters.

В частности, речь идет о школах, культовых сооружениях и других объектах, потому что уровень опасности в стране повышен до максимума. На усиление безопасности гражданских планируют направить около тысячи солдат. 

По словам Макрона, Франция стала жертвой нападения из-за ценностей, стремления к свободе и способности страны иметь свободу вероисповедания. 

Террористом, напавшим на людей возле церкви, является житель Туниса 1999 года рождения. В Европу он прибыл в середине сентября. У мужчины нашли Коран, два телефона и ножи. Сейчас нападавший находится в больнице в критическом состоянии. 

Новости по теме: В Саудовской Аравии напали с ножом на охранника французского консульства

Напомним, ранее во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Отмечается, что в результате инцидента погибли трое человек, а еще несколько человек получили ранения. Отмечается, что нападавший получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Позже во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.

Впоследствии во французском Лионе правоохранители задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

В "Слуге народа" хотят пригласить Арестовича на заседание фракции: Стало известно, о чем будут спрашивать Распадется ли фракция "Слуги народа" в парламенте, - прогноз политического аналитика Избиратель "Слуги народа" разочарован, – Бужанский о местных выборах Украинская политика – это наш Голливуд, – журналистка
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы. Опрос президента. Для чего переписывают историю? |
Трамп VS Байден: кто победит на выборах в США? |
Светлана Крюкова | Ток-шоу
Марина Ставнийчук | Ток-шоу
Судьба Донбасса. Причины падения Ан-26. Новый глава таможни | Ток-шоу
Елена Лукаш | Ток-шоу