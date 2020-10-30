Франция усиливает охрану важных объектов после нападения террориста в Ницце

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В частности, речь идет о школах, культовых сооружениях и других объектах

Президент Франции Эмманюэль Макрон распорядился усилить охрану важных объектов после террористической атаки у церкви в Ницце. Об этом сообщает Reuters.

В частности, речь идет о школах, культовых сооружениях и других объектах, потому что уровень опасности в стране повышен до максимума. На усиление безопасности гражданских планируют направить около тысячи солдат.

По словам Макрона, Франция стала жертвой нападения из-за ценностей, стремления к свободе и способности страны иметь свободу вероисповедания.

Террористом, напавшим на людей возле церкви, является житель Туниса 1999 года рождения. В Европу он прибыл в середине сентября. У мужчины нашли Коран, два телефона и ножи. Сейчас нападавший находится в больнице в критическом состоянии.

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Напомним, ранее во французской Ницце неизвестный напал с ножом на прохожих возле базилики Нотр-Дам. Отмечается, что в результате инцидента погибли трое человек, а еще несколько человек получили ранения. Отмечается, что нападавший получил огнестрельное ранение и сейчас находится в реанимации.

Позже во Франции совершили еще одно нападение на людей. В Авиньоне неизвестный набросился с ножом на полицейских.

Впоследствии во французском Лионе правоохранители задержали мужчину с ножом, который хотел напасть на граждан.