Франция сомневается в российской вакцине от COVID-19

Министр культуры Франции Розелин Башло Фото из открытых источников

Министр культуры, которая ранее исполняла обязанности министра здравоохранения, не уверена, что вакцина может начать действовать в сентябре

Правительство Франции присоединилось к странам и профильным международным организациям, которые ставят под сомнение готовность российской вакцины от коронавируса COVID-19. В стране скептически относятся к ее эффективности, заявила министр культуры Франции Розелин Башло в эфире BFMTV.

"У меня есть большие сомнения, что российская вакцина может начать действовать в сентябре", - отметила Башло, исполнявшая обязанности министра здравоохранения с 2007 по 2010 год.

Также министр отметила, что французские специалисты обеспокоены новой вспышкой коронавируса в стране.

"Вчера было зафиксировано более 3 тыс. новых случаев инфицирования. Да, все мы в неопределенности", - сказала Розелин Башло.

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Напомним, 11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в России зарегистрировали первую в мире вакцину от коронавируса. Кроме того, Путин сообщил, что надеется на появление других вакцин от коронавируса в мире в ближайшее время.

К слову, вчера, 17 августа, Китай также заявил о регистрации своей первой вакцины от COVID-19.