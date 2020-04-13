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Франция продолжила строгие ограничения карантина до 11 мая

Макрон уточнил, что такой шаг необходим, чтобы замедлить темпы распространения коронавируса

Эммануэль Макрон

 DPA

Президент Франции Эмманюэль Макрон продолжил меры строгой самоизоляции  в стране до понедельника, 11 мая, поскольку эпидемию еще не удалось взять под контроль. Об этом сообщает Le Figaro

Согласно сообщению, Макрон отметил, что ситуация все еще очень напряженная в регионе Гранд-Эст и в Иль-де-Франс, и это означает, что эпидемию еще не удалось взять под контроль. 

В то же время президент Франции был достаточно осторожен, называя сроки суровых ограничений и отметил, что дата 11 мая станет возможной только в случае, если граждане будут продолжать нести ответственность и если распространение вируса на самом деле продолжит замедляться.

Напомним, недавно во Франции ввели цифровое разрешение на передвижение во время карантина из-за коронавируса COVID-19. 

 

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