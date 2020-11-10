Франция призвала пересмотреть правила Шенгенской зоны из-за угрозы терроризма

Эмманюэль Макрон DPA

Макрон подчеркнул, что Европа должна быть готова к угрозам

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны пересмотреть правила работы Шенгенской зоны, чтобы усилить безопасность стран на фоне угрозы терроризма. Об этом сообщает France 24.

Как отмечается 10 ноября состоялась оналайн-конференция с канцлерами Австрии и Германии, премьер-министром Нидерландов Марком Рутте, председателем Евросовета Шарлем Мишелем и председателем Еврокомиссии Усрулой фон дер Ляйен. Во время этого политики обсудили последние теракты во Франции и Австрии и подчеркнули необходимость ЕС реагировать на них.

В частности, Макрон подчеркнул, что правила работы Шенгенской зоны необходимо пересмотреть. По его словам, Европа должна оставить границы открытыми, однако должна быть готова к угрозам.

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В связи с этим президент Франции выступил за создание внутреннего Совета безопасности для обеспечения противостояния угрозам терроризма. По предварительной информации, предложения по реформированию Шенгенской зоны будут готовы к саммиту ЕС в декабре 2020 года.

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Напомним, 2 ноября, в центре Вены произошли нападения в шести местах, в результате чего погибли четыре человека, еще несколько человек получили травмы.

Ранее возле Парижа мужчина перерезал горло преподавателю средней школы, который во время урока о свободе слова показывал карикатуру на мусульманского пророка Мухаммеда.