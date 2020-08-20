Франция и Германия готовы оказать помощь Навальному

Франция может предоставить убежище российскому оппозиционеру

Канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон Фото из открытых источников

Франция и Германия готовы оказать лечение и помощь российскому оппозиционеру Алексею Навальному. Об этом сообщили президент Франции Эмманюэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции, передает France TV.

Отмечается, что Макрон выразил готовность предоставить российскому оппозиционеру убежище во Франции. "Мы готовы предложить всю необходимую помощь Алексею Навальному и его родственникам, что касается здоровья, убежища и защиты", – сообщил президент Франции.

По словам Макрона, он обеспокоен ситуацией с вероятным отравлением Навального. Президент выразил поддержку российскому политику и его семье.

В то же время, Ангела Меркель заявила, что была ошеломлена госпитализацией Навального и она обеспокоена состоянием оппозиционера.

Напомним, сегодня, 20 августа, российского оппозиционера Алексея Навального госпитализировали с признаками отравления. Политику стало плохо на борту самолета, который экстренно приземлился в городе Омск. По словам пресс-секретаря Навального Киры Ярмыш, политик успел утром выпить только черный чай и уже через несколько часов стал чувствовать себя плохо.