Франция допускает третью волну эпидемии COVID-19 после праздников

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Стране нужно достичь уровня 5000 новых случаев в день, но до этой цели еще далеко

Врачи и ученые опасаются третьей волны коронавирус во Франции. В правительстве страны отмечают, что третья волна уже началась в США и некоторых азиатских странах. Об этом заявил официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь, сообщает Le Parisien.

"Существует риск Третьей волны, которая уже имеет место в Соединенных Штатах и некоторых странах Азии. Этот риск существует, и я думаю, что французы полностью его интегрировали", - сказал он, добавив, что "вирус сопротивляется".

По его словам, Франция "все еще далека от поставленной правительством цели по снижению уровня заражения COVID-19 ниже порога в 5000 людей в день, но этой цели будет трудно достичь.

Он отметил, что медики по - прежнему сталкиваются с риском возобновления эпидемии-в течение нескольких дней уровень заражения больше не снижается.

Врачи и ученые во Франции уже опасаются возобновления эпидемии COVID-19 в январе, феврале или марте.

"Это может произойти в любой момент, если мы слишком сильно расслабимся", - резюмирует Саймон Кошемез, эпидемиолог из Института Пастера, чьи расчеты определяют выбор правительства.

Медики считают, что самый рискованный момент, который может повлиять на показатели заболеваемости - встречи семей и друзей по случаю праздников.

Заведующий отделением неотложной помощи парижской больнице Жоржа-Помпиду, профессор Филипп Жувен считает, что для всех было бы полезно пройти обследование перед праздниками, уменьшить социальное взаимодействие за неделю до этого и отдохнуть".

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Ранее сообщалось, что правительство Франции намерен начать вакцинацию населения против коронавируса в январе 2021 года.