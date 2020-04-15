Ford начал разработку респиратора с автоматической фильтрацией и подачей воздуха

Новый защитный респиратор Ford Фото из открытых источников

Новый респиратор включает капюшон и защитную маску для головы и плеч

Автомобильная компания Ford заявила о начале разработки респиратора с автоматической фильтрацией и подачей воздуха вместе с компанией 3M. Об этом пишет Business Insider.

"Мы знали, что для того, чтобы сыграть свою роль в борьбе с коронавирусом, нам нужно будет объединяться с такими экспертами, как 3M, чтобы расширить производство крайне необходимого медицинского оборудования и дополнительных материалов", — заявил вице-президент Ford Джим Баумбик.

По словам Баумбика, новый респиратор включает капюшон и защитную маску для головы и плеч, а высокоэффективная система фильтрации обеспечит подачу чистого воздуха в течение восьми часов.

"Около 90 работников Объединенного профсоюза автостроителей будут собирать респираторы на заводе Ford вблизи Флэт-Рок, Мичиган. Планируется сделать 100 тыс. таких устройств или больше, если понадобится", — добавили в компании.

Также в компании отметили, что сейчас готовится коллаборация с Joyson Safety Systems, чтобы изготовить медицинские халаты многоразового использования из материалов, которые обычно используются для подушек безопасности автомобиля.

Напомним, ранее японская компания Toyota заявила, что начнет изготавливать каждую неделю 500-600 защитных медицинских масок на 3D-принтере.