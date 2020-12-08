Forbes обнародовал рейтинг самых влиятельных женщин мира, его в десятый раз возглавила Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель AP

На формирование рейтинга повлияла пандемия коронавируса

Американский журнал Forbes обнародовал 17-ый ежегодный рейтинг самых влиятельных женщин мира, уже в десятый раз подряд его возглавила канцлер Германии Ангела Меркель. Об этом говорится на сайте издания.

Как отмечается, среди сотни самых влиятельных женщин рейтинга есть представительницы 30 стран и четырех поколений. В частности в список попали десять руководительниц государств, 38 генеральных директорок компаний и пять артисток.

Кроме Меркель, в список попала глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, как и в прошлом году, у нее второе место.

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Впервые в рейтинге и сразу на третьей позиции находится будущая вице-президент США Камала Харрис.

Четвертой среди самых влиятельных женщин Forbes стала президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен (Ursula von der Leyen).

Замыкает топ-5 супруга американского миллиардера Билла Гейтса Мелинда Гейтс, которая является соучредителем благотворительного фонда супругов. В сферу деятельности организации также входит вопрос распространения вакцин в мире.

Кроме этого, в этом году пандемия коронавируса COVID-19 не смогла обойти стороной и рейтинг Forbes.

"В частности, несколько женщин из рейтинга этого года получили одобрение в мире за их эффективный ответ на COVID-19: премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн (номер 32) одолела первую и вторую волны вируса в ее стране, внедрив строгий локдаун и карантинные процедуры. Президент Тайваня Цай Инвэнь (номер 37) ввела строгую программу для отслеживания контактов в январе, в результате чего, к этому времени на острове с населением в 23 миллиона человек вирус унес жизни семи человек", - пишет издание.

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Напомним, ранее журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых богатых знаменитостей, чье наследие продолжает приносить доход после их смерти.