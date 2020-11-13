Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых мертвых знаменитостей: Кто попал на первые позиции

Впервые в список попал баскетболист Коби Брайант

Американский журнал Forbes обнародовал ежегодный рейтинг самых богатых знаменитостей, чье наследие продолжает приносить доход после их смерти. Об этом говорится на сайте издания.

Отмечается, что первое место в топе в очередной раз занял певец Майкл Джексон. Права на творчество артиста, ушедшего из жизни в 2009 году, принесли его наследникам 48 млн долларов.

На второй строчке разместили автора детских книг Доктора Сьюза (Теодор Зойс Гайзель), который умер в 1991 году. Владельцы прав на его произведения, среди которых и детская сказка "Гринч – похититель Рождества", получили 33 млн долларов.

"Бронзу" в рейтинге получил художник Чарльз Шульц. Художник, который умер в 2000 году, который создал пса Снупи и его друзей. Посмертный доход художника за последний год составил 32,5 млн долларов.

Впервые в рейтинг попал баскетболист Коби Брайант, который аишов из жизни в результате крушения вертолета в январе текущего года. Он занял шестое место, ведь продажи именной коллекции Nike и дополнительный тираж автобиографии спортсмена принесли его наследникам 20 млн долларов.

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Напомним, не так давно журнал о музыке и попкультуре Rolling Stone опубликовал обновленный список 500 лучших альбомов всех времен. К перечню добавили больше современной музыки, и теперь он содержит альбомы Бейонсе, Фрэнка Оушена, Адель, Канье Уэста и Билли Айліш.