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Финскую сауну внесли в список культурного наследия ЮНЕСКО

Финская сауна Фото из открытых источников

Это первая финская традиция, которая отмечена отделом ООН по вопросам образования, науки и культуры

Финская сауна была сегодня внесена организацией ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия. Об этом сообщает Yle.

Это первая финская традиция, которая отмечена отделом ООН по вопросам образования, науки и культуры.

Теперь Финляндия будет отвечать за сохранение банной традиции. Особой охраны, правда, финская сауна не требует: по оценкам, в стране насчитывается 3,2 миллиона саун на 5,5 миллиона жителей.

"Сауна - это неотъемлемая часть будней и праздников, в целом образа жизни финнов, которая поддерживает их здоровье и благополучие. Сауна подчеркивает равноправие и взаимоуважение людей", - сказала министр культуры и образования Анника Саарикко.

Список нематериального культурного наследия был создан в 2008 году.

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Ранее сообщалось, что в результате изменения климата под угрозой уничтожения оказались шесть памятников ЮНЕСКО.

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