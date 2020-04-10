Финские ученые создали 3D-модель распространения коронавируса в помещении

Иллюстрированное фото CDC

Исследователи решили смоделировать ситуацию, когда человек кашляет в магазине между стеллажей

Финские ученые показали с помощью 3D-модели, как коронавирус распространяется в помещении от инфицированного COVID-19 человека.

Соответствующее видео опубликовал университет Аальто в Хельсинках.

Так, специалисты взяли в качестве примера то, как человек кашляет в магазине между стеллажей.

Облако из мелких частиц, которым является вирус, начинает распространяться в помещении и продолжает летать в воздухе около 6 минут.

При этом, как объясняют ученые, частицы, которые выделяются при сухом кашле, очень маленькие, меньше 15 микрометров, и поэтому способны долго удерживаться в воздухе, попадая в дыхательные пути окружающих людей.

Именно поэтому, по словам специалистов, и нужно избегать магазинов, общественных заведений и транспорта.

Известно, что распространение частиц в воздухе было просчитано и смоделировано на специальном супер-компьютере CSC - Finnish It Center for science.

Ранее сообщалось, что американские медики продемонстрировали, как коронавирус поражает легкие человека.

Также отмечалось, что уже более 1,5 млн человек в мире заражены COVID-19.