Финляндия выделит более 4 млрд евро для поддержки экономики во время пандемии коронавируса

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Заявленная сумма - это наибольший дополнительный бюджет, запланированный в современной истории Финляндии

Правительство Финляндии объявило, что в этом году страна выделит дополнительные 4,1 миллиарда евро для поддержки экономики в связи с пандемией коронавируса. Об этом заявила министр финансов Кати Кулмуни, передает yle.fi.

Отмечается, что заявленная сумма - это наибольший дополнительный бюджет, запланированный в современной истории Финляндии.

Министр финансов заявила, что Финляндия получила уроки из кризиса 1990-х годов, которая сильно ударила по стране. Процентные ставки низкие, и кредиторы доверяют Финляндии, поэтому страна может позволить себе брать кредиты, добавила она.

По ее оценкам, вскоре правительство возьмет на себя новый долг, который оценивается "двузначными миллиардами".

Около одного миллиарда евро из выделенных средств будет потрачено на помощь предприятиям, которые пострадали от кризиса.

Напомним, по состоянию на 9 апреля во всем мире зарегистрировали 1 511 104 случая заражения коронавирусом.