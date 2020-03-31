Финляндия продолжила коронавирусные ограничения до 13 мая

Финляндия Рikabu

Прежде всего это касается школ и других учебных заведений

Правительство Финляндии сообщило о продолжении уже принятых ограничений в рамках введенного в стране чрезвычайного положения. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

"Серьезность эпидемии коронавируса в Финляндии требует продолжения принятых правительством ограничений", - заявила премьер-министр Марин Санна.

По словам главы правительства, принятые меры показали свою эффективность, поэтому ограничения будут продлены еще на месяц до 13 мая. В частности, это касается школ и других учебных заведений.

Запрет на пересечение границ региона Уусимаа остается в силе до 19 апреля.

Ограничения на проведение массовых мероприятий, а также ограничения, касающиеся ресторанной деятельности, продлятся до 31 мая.

Кроме того, правительство готовит введение дополнительных ограничений на пересечение государственных границ на севере и западе. Пассажирское движение по морю будет остановлено, позволят только грузовые перевозки.

С начала эпидемии коронавируса в Финляндии умерли 13 человек, заражены – 1313.

По состоянию на утро, 31 марта, в мире зафиксировано 786 228 случаев заражения коронавирусом COVID-19. 37 820 случаев оказались летальными.