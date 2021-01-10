Фильм от Беларуси сняли с отбора на премию "Оскар"

Эпизод из фильма "Уроки фарси" Фото из открытых источников

Кинолента не соответствует требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии

Фильм "Уроки фарси" кинорежиссера Вадима Перельмана, который был выдвинут на премию "Оскар" от Беларуси, сняли с конкурса. Об этом сообщает Variety.

Причиной этого стало то, что создатели киноленты не смогли доказать, что большая часть команды проекта из Беларуси. А, согласно правилам Американской киноакадемии, определенное количество лиц, которые участвовали в создании фильма-участника конкурса, должна быть из страны, от которой выдвигается картина.

"Белорусский комитет и партнеры по производству считали, что фильм не отвечает всем требованиям, необходимым для представления страны на церемонии вручения премии. Однако тот факт, что фильм является международной совместной продукцией с участием нескольких стран и что основной язык не является официальным языком страны, которая подала заявку, всегда означал, что наш случай был достаточно уникальным", — считает продюсер картины Илья Стюарт.

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Как отмечается, фильм "Уроки фарси" был спродюсирован московской компанией Hype Film. Сопродюсерами стали берлинские компании LM Media и One Two Films совместно с "Беларусьфильм".

Напомним, несколько месяцев назад украинский Оскаровский комитет выбрал фильм, который поборется за премию "Оскар" в категории "Лучший иностранный полнометражный фильм". На конкурс выдвинули драму-антиутопию, в которой рассказывается о событиях в 2025 году после будущей победы Украины в войне с Россией.