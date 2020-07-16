ФБР США начало расследование из-за взлома Twitter-аккаунтов знаменитостей

Twitter Фото из открытых источников

Хакеры захватили контроль над учетными записями многих известных людей

Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов Америки начало расследование хакерских атак на Twitter-аккаунты известных людей. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

"ФБР США ведет федеральное расследование хакерских атак в Twitter, сообщили два источника, знакомых с ситуацией, после того, как хакеры захватили контроль над учетными записями...", - говорится в сообщении.

Среди жертв хакеров оказались основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Microsoft Билл Гейтс, основатель Amazon Джефф Безос, рэпер Канье Уэст, экс-президент США Барак Обама, кандидат в президенты США Джо Байден и другие крупные мировые компании и знаменитости.

Отмечается, что после инцидента со взломом аккаунтов акции Twitter снизились на 1,3%.

Напомним, сегодня, 16 июля, аккаунты крупных компаний и известных людей в Twitter были взломаны во время одной из самых распространенных и запутанных хакерских атак, которые платформа когда-либо видела.