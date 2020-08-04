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ФБР провело обыски в американской компании, связанной с Коломойским, - СМИ

Игорь Коломойский

 Фото из открытых источников

ФБР также планирует провести обыски в Майами

В Кливленде (США) агенты Федерального бюро расследований пришли с обысками в офисы фирмы, владельцем которой значится украинский олигарх Игорь Коломойский. Об этом пишет Cleveland.com.

По словам агента ФБР Вики Андерсон, обыски прошли в офисах группы управления Optima в Кливленд-центре. Также Бюро планирует провести обыски в Майами.

Отметим, Optima - это конгломерат компаний по всей территории США, который имеет существенную долю недвижимости в Кливленде. В частности, Кливленд-Центр и 55 зданий на Общественной площади города.

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Напомним, ранее Верховный суд Великобритании назначил рассмотрение иска ПриватБанка против бывших акционеров Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на март 2022 года.

Так, по информации ПриватБанка, всемирный арест активов Боголюбова и Коломойского останется в силе до момента вынесения решения после окончания рассмотрения дела.



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