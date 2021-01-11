ФБР предупредило об "огромном восстании" в случае отстранения Трампа, - ABC

Штурм Капитолия Getty Images

Якобы есть вооруженная группа, которая 16 января готова выехать в Вашингтон

Федеральное бюро расследований получило информацию о подготовке восстания на территории Соединенных Штатов Америки. Причиной восстания может стать отстранение 45-го президента Дональда Трампа по решению Конгресса. Об этом сообщил корреспондент телеканала ABC News Аарон Катерски на странице в Twitter.

По словам журналиста, ФБР владеет информацией о вооруженной группе, которая планирует отправиться в Вашингтон 16 января.

"Они предупредили, что в случае попытки Конгресса отстранить Трампа путем применения 25-й поправки к Конституции, состоится огромное восстание", - написал корреспондент.

Напомним, об отстранении Трампа заговорили после беспорядков в Вашингтоне, которые устроили сторонники 45-го президента США. В ходе беспорядков погибли люди. После этого вице-президента США Майка Пенса, председательствующего в Сенате, призвали применить 25-ю поправку и отстранить Трампа от должности.

Напомним, недавно в США в результате беспорядков 6 января, которые сопровождались захватом Капитолия, число погибших возросло до пяти человек. Тогда полиция официально подтвердила смерть своего сотрудника.

Ранее сообщалось, что американская прокуратура изучит роль президента США Дональда Трампа в подстрекательстве толпы во время штурма Капитолия. Всего федеральные прокуроры возбудили 15 уголовных дел, а в Верховный суд подали еще 40.