Facebook разработает сервис для создания новостей с помощью искусственного интеллекта

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Инструмент будет оформлять новости в виде маркированного списка

Американская компания Facebook разрабатывает сервис TLDR, который сможет автоматически создавать короткие версии новостей. Об этом сообщает BuzzFeed News.

Отмечается, что название TLDR-это акроним, созданный от слов "too long; didn't read" (слишком долго; не читал). Суть инструмента будет заключаться в том, что искусственный интеллект будет выделять ключевые положения в новостях и оформлять их в виде маркированного списка.

Также на непубличной встрече сотрудников Facebook было объявлено, что компания создаст социальную сеть для виртуальных аватаров Horizon – универсальный переводчик и датчик для считывания команд из мозга.

Как известно, Facebook в США, Великобритании и ряде других платит отдельным средствам массовой информации за использование новостей в тематической ленте Facebook News. В частности, в декабре в Австралии был принят закон, который дает изданиям приоритет в заключении таких сделок с Facebook и Google.

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Напомним, недавно компания Facebook анонсировала запуск собственной криптовалюты под названием Libra уже в январе 2021 года. Предполагается, что пока запуск будет в ограниченном формате.