Facebook закрывает офисы в Лондоне из-за возможного заражения коронавирусом своих сотрудников

Всего в лондонских офисах работает более трех тысяч человек

Иллюстративное фото из открытых источников

Американский веб-гигант Facebook закрыл три лондонских офиса и приказал сотрудникам работать из дома после того, как у сотрудника установили диагноз COVID-19. Об этом сообщает Sky News.

Согласно сообщению, администрация пошла на такой шаг после того, сотруднику, который, как правило, работал в Сингапуре, подтвердили диагноз коронавирус после посещения лондонских офисов компании в промежутке между 24-26 февраля.

Известно, что в офисах в Лондоне работает чуть более 3000 сотрудников, однако компания не сообщает, сколько людей были в непосредственном контакте с инфицированным. В то же время в Facebook уверяют, что связались с ними со всеми.

Как отмечается, этих людей просят самоизолироваться и быть внимательными при наблюдении, развиваются ли у них симптомы. Сейчас компания также связывается с любыми сотрудниками, которые базируются в других офисах, но посещали Лондон за последние несколько дней, чтобы предупредить их.

Представитель Facebook заявил, что лондонские офисы закрыты до понедельника для глубокой уборки, до этого же срока сотрудники будут работать с дома.

Напомним, ранее генеральный директор Facebook Марк Цукерберг заявил, что социальная сеть будет удалять неправдивую информацию относительно коронавируса и предоставит Всемирной организации здравоохранения право бесплатно размещать объявления с данными о распространении COVID-19.