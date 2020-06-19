Facebook удалил предвыборную рекламу Трампа из-за нацистской символики

Последователи Гитлера использовали красный треугольник для классификации политических заключенных

Президент США Дональд Трамп REUTERS

Накануне Facebook удалил рекламу, размещенную на странице действующего президента Дональда Трампа, в которой четко виден символ, который нацисты использовали для классификации политических заключенных во время Второй мировой войны, поскольку такое изображение нарушает политику компании. Об этом сообщает The New York Times.

Согласно сообщению, в кампании Трампа использовали рекламу с изображением большого красного треугольника для того, чтобы противопоставить антифа, коллектив антифашистских протестующих, который американский президент обвинял в насилии и вандализме во время общенациональных протестов против расовой несправедливости. Одновременно чрезвычайно мало доказательств того, что антифа участвовала во время демонстраций.

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"Мы удалили эти посты и объявления за нарушение политики в отношении организованной ненависти. Наша политика запрещает использовать символ запрещенной группы, проповедующей ненависть, для идентификации политических заключенных без контекста, который осуждает или обсуждает символ", - заявили в Facebook.

Следует заметить, что перед тем, как рекламу сняли, она набрала более миллиона показов на Facebook-странице Трампа и вице-президента Майка Пенса.

Напомним, недавно сотни сотрудников Facebook временно отказались выполнять свои рабочие обязанности из-за отсутствия реакции руководства компании на пост президента США Дональда Трампа о протестующих из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.