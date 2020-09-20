Facebook обвиняют в шпионаже за пользователями через камеру смартфона

Facebook обвиняют Instagram в шпионаже за пользователями через камеру смартфона в приложении Instagram Фото из открытых источников

Истец заверила, что компания сознательно использовала камеру в приложении Instagram, чтобы подглядывать за пользователями и увеличивать собственные доходы

Против компании Facebook подали судебный иск из-за вероятного шпионажа за пользователями Instagram через видеокамеру телефона. Об этом сообщает Голос Америки.

Так, иск в суд в четверг, 17 сентября, подала пользовательница соцсети из штата Нью-Джерси Британи Кондите. Женщина отмечала, что компания Facebook сознательно использовала камеру на смартфонах, когда люди пользовались приложением Instagram, чтобы "собирать выгодную и ценную информацию о своих пользователях, к которой компания не могла получить доступа другим образом".

"Получив чрезвычайно частные и интимные персональные данные о своих пользователях, в частности, в приватности их жилищ, он (Facebook - ред.) способен увеличить свои доходы от рекламы, нацеливаясь на потребности пользователей больше чем когда-либо", - говорится в иске.

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В частности, через камеру Facebook в реальном времени может видеть, как пользователи реагируют на рекламные сообщения в Instagram. Таким образом компания собирала чрезвычайно ценную информацию для рекламодателей, отметила истец.

К слову, это не первое заявление о причастности Facebook к шпионажу. Похожий иск подали ранее этим летом. Однако тогда в компании отвергли обвинения и переложили вину на неисправность в системе. В частности, там объяснили это тем, чтобы якобы из-за неисправности пользователи соцсети получали фейковые сообщения о том, что Instagram пользуется камерой iPhone.

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Также ранее еще один иск против компании подали из-за использования технологии распознавания лица, чтобы нелегально собирать биометрические данные. Тогда Facebook предложил иску 650 миллионов долларов в рамках мирового соглашения.

Пока в компании новый иск не комментировали.

Напомним, ранее в Канаде Facebook оштрафовали на 7 млн долларов из-за обманчивой практики раскрытия персональных данных своих пользователей другим разработчикам.